Сергей Маслов
№14
Нападающий
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Команда
Возраст
30
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
Балтика
1 : 4
Арсенал
02.05.2016 02 мая 2016 пн 17:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Балтика
1
Арсенал
4
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 34 тур
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Арсенал
3 : 1
Сибирь
44'
44'
44'
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
44'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Арсенал
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 33 тур
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 18:00
Волга
1 : 2
Арсенал
51', 86'
51', 86'
51', 86'
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 18:00
51', 86'
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волга
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 32 тур
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Арсенал
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 12:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 30 тур
СКА-Хабаровск
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 30 тур
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 10:00
Луч
0 : 0
Арсенал
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 10:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Луч
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
Тюмень
1 : 2
Арсенал
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 28 тур
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
Волгарь
1 : 1
Арсенал
16.03.2016 16 марта 2016 ср 18:30
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 26 тур
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 16:00
Тосно
2 : 3
Арсенал
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 16:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тосно
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
1 : 3
Арсенал
18', 45'
18', 45'
18', 45'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
18', 45'
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Армавир
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 18:00
Арсенал
2 : 1
Зенит-2
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Арсенал
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 20 тур
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
Арсенал
1 : 0
Балтика
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
1
Балтика
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
Сибирь
3 : 0
Арсенал
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
3
Арсенал
0
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Арсенал
1
Волга
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Арсенал
1 : 0
СКА-Хабаровск
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Арсенал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 12 тур
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 20:00
Арсенал
1 : 0
Луч
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Арсенал
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
Арсенал
1 : 2
Тюмень
88'
88'
88'
07.09.2015 07 сент. 2015 пн 19:00
88'
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Арсенал
1
Тюмень
2
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Арсенал
1 : 1
Волгарь
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1
Волгарь
1
был в запасе
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
Арсенал
3 : 1
Тосно
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
3
Тосно
1
был в запасе
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
Арсенал
0 : 0
Армавир
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
минуты: 62' - 78'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Арсенал
0
Армавир
0
минуты: 62' - 78' / Россия. ФНЛ, 3 тур
15.07.2015 15 июля 2015 ср 18:00
Зенит-2
2 : 2
Арсенал
88'
88'
88'
15.07.2015 15 июля 2015 ср 18:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
2
Арсенал
2
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур