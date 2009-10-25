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Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Александр Маренич
№71
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
174
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
ЦСКА
1 : 3
Москва
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1
Москва
3
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
Локомотив
1 : 0
Москва
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1
Москва
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
Спартак
2 : 1
Москва
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
2
Москва
1
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
Москва
1 : 3
Рубин
55'
55'
55'
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
55'
минуты: 22' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Москва
1
Рубин
3
минуты: 22' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
Ахмат
1 : 2
Москва
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Москва
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Москва
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
0
Москва
0
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
Москва
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Москва
4
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
Зенит
1 : 0
Москва
12.07.2009
12 июля 2009
вс
13:00
минуты: 28' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
1
Москва
0
минуты: 28' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
Химки
1 : 1
Москва
16.05.2009
16 мая 2009
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Москва
1
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Москва
0 : 0
Локомотив
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Москва
0
Локомотив
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур