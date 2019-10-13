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Коронавирус
Балаж Джуджак
№22
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
Венгрия
1 : 0
Азербайджан
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Венгрия
1
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Венгрия
1 : 2
Словакия
19'
19'
19'
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Венгрия
1
Словакия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Венгрия
1 : 0
Уэльс
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Венгрия
1
Уэльс
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Азербайджан
1 : 3
Венгрия
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 86'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Азербайджан
1
Венгрия
3
минуты: 1' - 86' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Словакия
2 : 0
Венгрия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Словакия
2
Венгрия
0
был в запасе