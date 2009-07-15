Владимир Юрченко
№0
Нападающий
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Команда
Днепр
Возраст
32
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 11:00
Луч
3 : 0
Сатурн
15.07.2009 15 июля 2009 ср 11:00
минуты: 51' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Луч
3
Сатурн
0
минуты: 51' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала