Сергей Белоусов
№7
Полузащитник
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Команда
Металлург
Возраст
31
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
07.12.2012 07 дек. 2012 пт 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
2
Краснодар
3
был в запасе
23.11.2012 23 нояб. 2012 пт 18:00
Ростов
2 : 0
Мордовия
23.11.2012 23 нояб. 2012 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ростов
2
Мордовия
0
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:30
Анжи
0 : 0
Ростов
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Анжи
0
Ростов
0
был в запасе
09.11.2012 09 нояб. 2012 пт 18:00
Ростов
3 : 0
Амкар
09.11.2012 09 нояб. 2012 пт 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
3
Амкар
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 18:00
Зенит
2 : 1
Ростов
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Зенит
2
Ростов
1
был в запасе
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ростов
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
0
был в запасе
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 19:00
Ростов
0 : 0
Локомотив
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
0
Локомотив
0
был в запасе
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 18:00
Ахмат
2 : 1
Ростов
05.10.2012 05 окт. 2012 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ахмат
2
Ростов
1
был в запасе
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Ростов
0
Рубин
4
был в запасе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 15:30
Волга
1 : 1
Ростов
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 15:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Волга
1
Ростов
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 19:00
Краснодар
0 : 0
Ростов
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Краснодар
0
Ростов
0
был в запасе
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 20:00
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
12.08.2012 12 авг. 2012 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1
Крылья Советов
2
был в запасе
03.08.2012 03 авг. 2012 пт 18:00
Мордовия
3 : 0
Ростов
03.08.2012 03 авг. 2012 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Мордовия
3
Ростов
0
был в запасе
29.07.2012 29 июля 2012 вс 19:00
Ростов
2 : 2
Анжи
29.07.2012 29 июля 2012 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Ростов
2
Анжи
2
был в запасе
21.07.2012 21 июля 2012 сб 12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
21.07.2012 21 июля 2012 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
ЦСКА
1
Ростов
0
был в запасе