Федор Проньков
№35
Нападающий
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Команда
Знамя Труда
Возраст
30
Рост
194
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 11:00
Луч
3 : 0
Сатурн
15.07.2009 15 июля 2009 ср 11:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
Луч
3
Сатурн
0
был в запасе