Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Россия
Англия
Испания
Италия
Польша
Франция
Финляндия
Словакия
Хорватия
Белоруссия
Португалия
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Химки
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Барселона
Ливерпуль
Рома
Краснодар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Спартак
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Зелао (Луис Рикардо Да Силва)
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Астана
Возраст
36
Рост
188
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010
2009
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
15:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 1
Крылья Советов
36'
36'
36'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
ЦСКА
68'
89'
68'
89'
68'
89'
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
12:00
Амкар
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Ростов
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
15:00
Зенит
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Зенит
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
13:00
Локомотив
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
82'
82'
82'
06.10.2012
06 окт. 2012
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ахмат
12'
12'
12'
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Спартак
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Спартак
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
15:00
Динамо
1 : 2
Кубань (ЛФЛ)
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:30
Кубань (ЛФЛ)
6 : 2
Волга
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
6
Волга
2
был в запасе
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
19:00
Алания
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Алания
2
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
22.07.2012
22 июля 2012
вс
19:00
Анжи
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
69'
69'
69'
22.07.2012
22 июля 2012
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Анжи
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур