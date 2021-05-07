Фарход Васиев
№26
Защитник
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Команда
Тюмень
Возраст
31
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2021 07 мая 2021 пт 18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
07.05.2021 07 мая 2021 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур