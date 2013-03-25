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Виталий Чилюшкин
№24
Вратарь
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Команда
Знамя Труда
Возраст
31
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Волгарь
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1
Волгарь
0
был в запасе
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
Уфа
1 : 1
Волгарь
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
был в запасе
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3
Волгарь
1
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
Волгарь
0 : 0
Спартак-Нальчик
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
был в запасе
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
Волгарь
1 : 0
Новокузнецк
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Новокузнецк
0
был в запасе
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
20:00
Волгарь
1 : 1
Урал
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Урал
1
был в запасе
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
был в запасе
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
был в запасе