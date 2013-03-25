Виталий Чилюшкин
№24
Вратарь
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Команда
Знамя Труда
Возраст
31
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.03.2013 25 марта 2013 пн 15:00
Новокузнецк
1 : 0
Волгарь
25.03.2013 25 марта 2013 пн 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1
Волгарь
0
был в запасе
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 17:30
Уфа
1 : 1
Волгарь
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
был в запасе
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3
Волгарь
1
был в запасе
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:30
Волгарь
0 : 0
Спартак-Нальчик
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
был в запасе
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
Волгарь
1 : 0
Новокузнецк
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Новокузнецк
0
был в запасе
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 20:00
Волгарь
1 : 1
Урал
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Урал
1
был в запасе
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
был в запасе
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
был в запасе