Алексей Степанов
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
0
был в запасе
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:30
Спартак-Нальчик
3 : 1
Ангушт
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
3
Ангушт
1
был в запасе
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
Арсенал
3 : 2
Спартак-Нальчик
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Арсенал
3
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 17:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Уфа
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-Нальчик
0
Уфа
0
был в запасе
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 17:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химик
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-Нальчик
0
Химик
0
был в запасе
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 18:00
Ротор
2 : 2
Спартак-Нальчик
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014 23 марта 2014 вс 5:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
16.03.2014 16 марта 2014 вс 15:00
Балтика
1 : 0
Спартак-Нальчик
16.03.2014 16 марта 2014 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
09.03.2014 09 марта 2014 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сибирь
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Сочи
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 14:00
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Арсенал
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 16:00
Уфа
0 : 1
Спартак-Нальчик
72'
72'
72'
07.10.2013 07 окт. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
Химик
3 : 2
Спартак-Нальчик
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
был в запасе
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Балтика
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Балтика
1
был в запасе
28.07.2013 28 июля 2013 вс 15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
28.07.2013 28 июля 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе