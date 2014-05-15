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Коронавирус
Алексей Степанов
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
43
Рост
190
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Мордовия
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Спартак-Нальчик
1
Мордовия
0
был в запасе
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:30
Спартак-Нальчик
3 : 1
Ангушт
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-Нальчик
3
Ангушт
1
был в запасе
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Арсенал
3 : 2
Спартак-Нальчик
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Арсенал
3
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Уфа
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-Нальчик
0
Уфа
0
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химик
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-Нальчик
0
Химик
0
был в запасе
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
Ротор
2 : 2
Спартак-Нальчик
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Балтика
1 : 0
Спартак-Нальчик
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
СКА-Хабаровск
09.03.2014
09 марта 2014
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сибирь
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Сочи
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
14:00
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ангушт
1
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Арсенал
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-Нальчик
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
16:00
Уфа
0 : 1
Спартак-Нальчик
72'
72'
72'
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Химик
3 : 2
Спартак-Нальчик
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
был в запасе
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
СКА-Хабаровск
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Балтика
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Спартак-Нальчик
1
Балтика
1
был в запасе
28.07.2013
28 июля 2013
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
28.07.2013
28 июля 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
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