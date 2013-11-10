Марат Губжев
№25
Нападающий
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Команда
Возраст
28
Рост
176
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сибирь
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
0
был в запасе