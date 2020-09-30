Азамат Шогенов
№1
Вратарь
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Команда
Черноморец
Возраст
32
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Черноморец
1 : 3
СКА-Хабаровск
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Черноморец
1
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
Черноморец
2 : 4
Рубин
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Черноморец
2
Рубин
4
был в запасе