Антон Антипов
№30
Вратарь
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Команда
Авангард
Возраст
31
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Химки
3
Авангард
1
был в запасе