Игорь Шевченко
№99
Нападающий
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Команда
Сызрань-2003
Возраст
36
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
2
Локомотив
0
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:00
ЦСКА
6 : 0
Арсенал
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
6
Арсенал
0
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 19:30
Арсенал
2 : 1
Анжи
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 19:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Анжи
1
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 14:00
Арсенал
3 : 3
Зенит
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Арсенал
3
Зенит
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
Краснодар
3 : 0
Арсенал
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
3
Арсенал
0
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
Арсенал
2 : 1
Уфа
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2
Уфа
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Арсенал
31.03.2018 31 марта 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
2
Арсенал
1
был в запасе
09.03.2018 09 марта 2018 пт 14:00
Амкар
0 : 2
Арсенал
09.03.2018 09 марта 2018 пт 14:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар
0
Арсенал
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
Арсенал
1 : 0
Ахмат
04.03.2018 04 марта 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1
Ахмат
0
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
Арсенал
0 : 0
Рубин
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0
Рубин
0
был в запасе
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 11:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
ЦСКА
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1
ЦСКА
0
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
42'
42'
42'
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
67'
67'
67'
15.09.2017 15 сент. 2017 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 15:00
Арсенал
0 : 1
Амкар
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 15:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Амкар
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
Арсенал
2 : 2
Урал
90'
90'
90'
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур