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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
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Олимпиада
Коронавирус
Дарио Дамьянович
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2013/2014
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:00
Рубин
1 : 0
Ягодина
90'
90'
90'
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Рубин
1
Ягодина
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:00
Ягодина
2 : 3
Рубин
72'
72'
72'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
21:00
72'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ягодина
2
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд