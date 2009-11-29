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Коронавирус
Акес Дакоста
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
Москва
1 : 2
Динамо
45'
45'
45'
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Москва
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Москва
0 : 2
Спартак-Нальчик
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Москва
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
Москва
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Москва
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
Москва
1 : 0
Зенит
20'
20'
20'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Москва
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
ЦСКА
1 : 3
Москва
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1
Москва
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
15:15
Москва
2 : 1
Крылья Советов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Москва
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2 : 2
Москва
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Москва
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:30
Москва
3 : 0
Химки
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Москва
3
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
Локомотив
1 : 0
Москва
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1
Москва
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
13:00
Москва
0 : 2
Амкар
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Москва
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
Томь
0 : 0
Москва
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Томь
0
Москва
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
15:00
Москва
3 : 1
Сатурн
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Москва
3
Сатурн
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
Спартак
2 : 1
Москва
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Спартак
2
Москва
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
Москва
1 : 3
Рубин
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Москва
1
Рубин
3
был в запасе
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
Ахмат
1 : 2
Москва
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
1
Москва
2
был в запасе
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Москва
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак-Нальчик
0
Москва
0
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
Москва
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
19.07.2009
19 июля 2009
вс
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Москва
4
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
13:00
Москва
2 : 1
Томь
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Москва
2
Томь
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
14:00
Сатурн
0 : 1
Москва
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
14:00
минуты: 1' - 25'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Сатурн
0
Москва
1
минуты: 1' - 25' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:00
Москва
3 : 1
Спартак
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Москва
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
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