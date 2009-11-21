Анзор Тембулатов
№77
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
Ахмат
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур