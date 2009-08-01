Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эден Азар
Кевин Де Брюйне
Россия
Англия
Италия
Испания
Польша
Франция
Хорватия
Финляндия
Словакия
Белоруссия
Португалия
Спартак
Челси
Химки
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Барселона
Рома
Ливерпуль
Краснодар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Спартак
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Александр Кудрявцев
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
30
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
12:30
Томь
2 : 3
ЦСКА
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Томь
2
ЦСКА
3
был в запасе