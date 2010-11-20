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Коронавирус
Рикардо Жезус
№60
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
2009
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
Амкар
3 : 1
Спартак-Нальчик
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Амкар
3
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
05.11.2010
05 нояб. 2010
пт
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сатурн
05.11.2010
05 нояб. 2010
пт
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
2
Сатурн
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
14:00
Ахмат
1 : 1
Спартак-Нальчик
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
14:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:15
Спартак-Нальчик
2 : 1
Томь
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
2
Томь
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
Локомотив
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
19:45
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
Спартак-Нальчик
2 : 3
Зенит
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
2
Зенит
3
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
14:45
Динамо
0 : 3
Спартак-Нальчик
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
14:45
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
0
Спартак-Нальчик
3
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
20.09.2010
20 сент. 2010
пн
18:15
Спартак-Нальчик
0 : 2
Спартак
20.09.2010
20 сент. 2010
пн
18:15
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Спартак-Нальчик
0
Спартак
2
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Рубин
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
19:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак-Нальчик
1
Рубин
1
был в запасе