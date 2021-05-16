Георгий Щенников
№42
Защитник
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Команда
ЦСКА
Возраст
30
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Динамо
3 : 2
ЦСКА
90'
90'
90'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3
ЦСКА
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3
Краснодар
1
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:30
ЦСКА
1 : 1
Уфа
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Уфа
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
Спартак
1 : 0
ЦСКА
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
2 : 1
ЦСКА
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Зенит
3
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
минуты: 27' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 27' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
90'
90'
90'
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
78'
78'
78'
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур