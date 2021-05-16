Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эден Азар
Кевин Де Брюйне
Россия
Англия
Италия
Испания
Польша
Франция
Хорватия
Финляндия
Словакия
Белоруссия
Португалия
Спартак
Челси
Химки
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Барселона
Рома
Ливерпуль
Краснодар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Спартак
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Георгий Щенников
№42
Защитник
Подписаться
Команда
ЦСКА
Возраст
30
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Динамо
3 : 2
ЦСКА
90'
90'
90'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3
ЦСКА
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3
Краснодар
1
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:30
ЦСКА
1 : 1
Уфа
01.05.2021
01 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
1
Уфа
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Спартак
1 : 0
ЦСКА
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:30
Сочи
2 : 1
ЦСКА
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Зенит
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
минуты: 27' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 27' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
90'
90'
90'
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
78'
78'
78'
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
Показать все игры