Константин Советкин
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
169
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 9:00
Луч
3 : 2
Анжи
76'
76'
76'
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
3
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Анжи
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
3
был в запасе