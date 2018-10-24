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Лионель Месси
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Коронавирус
Евгений Макеев
№34
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
19:00
Сочи
1 : 0
Авангард
53'
53'
53'
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:00
Чертаново
2 : 6
Сочи
51'
51'
51'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Чертаново
2
Сочи
6
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур