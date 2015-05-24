Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эден Азар
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Россия
Англия
Италия
Испания
Франция
Польша
Финляндия
Хорватия
Словакия
Чехия
Швейцария
Спартак
Химки
Манчестер Сити
Челси
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Барселона
Ливерпуль
Рома
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Кубок России
Химки
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Александр Минченков
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
ЦРФСО
Возраст
32
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2013/2014
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1
Сибирь
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 31 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 23 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
15:00
Балтика
0 : 0
Волгарь
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0
Волгарь
0
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:30
Волга
0 : 0
Балтика
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 19 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
49'
49'
49'
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тосно
1
Балтика
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 15 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:00
Балтика
1 : 0
Химик
82'
82'
82'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Химик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
90'
90'
90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
8:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Балтика
1 : 2
Луч
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1
Луч
2
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
17:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Балтика
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Балтика
2 : 1
Волга
88'
88'
88'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
88'
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2
Волга
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
Балтика
1 : 0
Сахалин
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1
Сахалин
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Анжи
0 : 0
Балтика
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Анжи
0
Балтика
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 2 тур