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Лига Европы
РПЛ
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Кубок России
Химки
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Фигурное катание
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Коронавирус
Никита Самохин
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2009/2010
15.07.2009
15 июля 2009
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Локомотив
15.07.2009
15 июля 2009
ср
11:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
СКА-Хабаровск
2
Локомотив
1
был в запасе