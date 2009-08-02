Кирилл Павлов
№11
Полузащитник
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Команда
Москва
Возраст
31
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 18:30
Локомотив
2 : 0
Ростов
63'
63'
63'
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 18:30
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2
Ростов
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
19.07.2009 19 июля 2009 вс 15:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
19.07.2009 19 июля 2009 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Амкар
1
Локомотив
1
был в запасе