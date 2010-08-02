Артем Москвин
№77
Вратарь
Подписаться
Команда
КАМАЗ
Возраст
33
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
был в запасе