Александр Петров
№77
Полузащитник
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Команда
Калуга
Возраст
29
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
Зенит
2 : 2
Рубин
15.05.2011 15 мая 2011 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Зенит
2
Рубин
2
был в запасе
21.03.2011 21 марта 2011 пн 19:30
Зенит
2 : 0
Анжи
21.03.2011 21 марта 2011 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
2
Анжи
0
был в запасе