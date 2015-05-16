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Басель Абдулфаттах
№5
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Химик
2 : 1
Сочи
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химик
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
03.05.2015
03 мая 2015
вс
10:00
Луч
2 : 0
Сочи
03.05.2015
03 мая 2015
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
0
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
9:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Сахалин
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.03.2015
29 марта 2015
вс
17:00
Волгарь
3 : 0
Сочи
29.03.2015
29 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Сочи
0 : 1
Волга
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
0
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
Сочи
0 : 2
Анжи
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сочи
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
15:00
Сочи
1 : 2
Волгарь
76'
76'
76'
07.09.2014
07 сент. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волга
0
Сочи
0
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 45'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 45' / Россия. ФНЛ, 3 тур
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
Тосно
2 : 1
Сочи
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур