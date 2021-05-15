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Коронавирус
Михаил Смирнов
№25
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021
02 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
был в запасе