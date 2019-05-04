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Коронавирус
Виктор Свежов
№91
Полузащитник
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Команда
Сибирь
Возраст
30
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. фнл второй этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
04.05.2019
04 мая 2019
сб
13:00
Сибирь
0 : 1
Сочи
35'
35'
35'
04.05.2019
04 мая 2019
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Сибирь
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
СКА-Хабаровск
3'
45'
76'
3'
45'
76'
3'
45'
76'
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
13:00
3'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:00
Авангард
3 : 2
Сибирь
32'
73'
32'
73'
32'
73'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
16:00
32'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Авангард
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
18:00
Чертаново
2 : 1
Сибирь
40'
40'
40'
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Чертаново
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
13:00
Сибирь
1 : 1
Ротор
9'
9'
9'
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сибирь
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
56'
56'
56'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018
08 авг. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 5 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 3 тур