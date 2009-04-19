Владимир Рыховский
№19
Полузащитник
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Команда
Строгино
Возраст
30
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
Рубин
3 : 0
Динамо
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3
Динамо
0
был в запасе