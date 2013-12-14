Джимми Кебе
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Челси
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Кардифф
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2
Кардифф
0
был в запасе
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:59
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Хэм
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:59
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Норвич Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Эвертон
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0
Эвертон
0
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 14:45
Кристал Пэлас
0 : 2
Арсенал
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 14:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Кристал Пэлас
0
Арсенал
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 22:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Фулхэм
21.10.2013 21 окт. 2013 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1
Фулхэм
4
был в запасе
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
Ливерпуль
3 : 1
Кристал Пэлас
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
3
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
Саутгемптон
2 : 0
Кристал Пэлас
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Суонси
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0
Суонси
2
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 14:45
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур