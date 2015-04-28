Мэйнор Фигероа
№3
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
Халл Сити
1 : 0
Ливерпуль
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1
Ливерпуль
0
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Халл Сити
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0
Халл Сити
2
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 0
Халл Сити
14.03.2015 14 марта 2015 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Лестер Сити
0
Халл Сити
0
был в запасе
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
Халл Сити
1 : 1
Сандерленд
03.03.2015 03 марта 2015 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
1
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Сток Сити
1 : 0
Халл Сити
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 16:30
Вест Хэм
3 : 0
Халл Сити
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 16:30
минуты: 45' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
3
Халл Сити
0
минуты: 45' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Халл Сити
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
Халл Сити
0 : 1
Лестер Сити
28.12.2014 28 дек. 2014 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0
Лестер Сити
1
был в запасе
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Сандерленд
1 : 3
Халл Сити
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сандерленд
1
Халл Сити
3
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:30
Халл Сити
1 : 1
Сток Сити
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Халл Сити
1
Сток Сити
1
был в запасе
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Халл Сити
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Халл Сити
1
был в запасе