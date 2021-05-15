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Коронавирус
Джонни Эванс
№6
Защитник
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Команда
Лестер Сити
Возраст
33
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:15
Челси
0 : 1
Лестер Сити
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:15
минуты: 1' - 34'
Англия. Кубок, Финал
Челси
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 34' / Англия. Кубок, Финал
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
20:30
Лестер Сити
1 : 0
Саутгемптон
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/2 финала
Лестер Сити
1
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/2 финала
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
Лестер Сити
3 : 1
Манчестер Юнайтед
76'
76'
76'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Лестер Сити
3
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:30
Лестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Брентфорд
1 : 3
Лестер Сити
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брентфорд
1
Лестер Сити
3
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Сток Сити
0 : 4
Лестер Сити
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
0
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала