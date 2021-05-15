Джонни Эванс
№6
Защитник
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Команда
Лестер Сити
Возраст
33
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 19:15
Челси
0 : 1
Лестер Сити
15.05.2021 15 мая 2021 сб 19:15
минуты: 1' - 34'
Англия. Кубок, Финал
Челси
0
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 34' / Англия. Кубок, Финал
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 20:30
Лестер Сити
1 : 0
Саутгемптон
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/2 финала
Лестер Сити
1
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/2 финала
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
Лестер Сити
3 : 1
Манчестер Юнайтед
76'
76'
76'
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Лестер Сити
3
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
Лестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
Брентфорд
1 : 3
Лестер Сити
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брентфорд
1
Лестер Сити
3
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Сток Сити
0 : 4
Лестер Сити
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
0
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала