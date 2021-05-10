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Коронавирус
Филлип Бардсли
№26
Защитник
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Команда
Бернли
Возраст
35
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
был в запасе
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:15
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вест Хэм
2
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
Вулверхэмптон
0 : 4
Бернли
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
4
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Бернли
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021
06 марта 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0
Манчестер Сити
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
был в запасе
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
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