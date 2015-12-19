Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Эден Азар
Карим Бензема
Россия
Англия
Италия
Испания
Франция
Польша
Финляндия
Словакия
Хорватия
Португалия
Швейцария
Химки
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Челси
Зенит
ЦСКА
Барселона
Ливерпуль
Рома
Краснодар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Кубок России
Эрлинг Холанд
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Леон Андреасен
№2
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
2008/2009
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 1
Бавария
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 69'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0
Бавария
1
минуты: 1' - 69' / Германия. Бундеслига, 17 тур
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
17:30
Хоффенхайм
1 : 0
Ганновер-96
82'
82'
82'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
22:30
Шальке-04
3 : 1
Ганновер-96
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 77'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 77' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
4 : 0
Ингольштадт
11'
15'
11'
15'
11'
15'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
11'
минуты: 1' - 71'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
4
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 71' / Германия. Бундеслига, 14 тур
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
22:30
Ганновер-96
1 : 3
Герта
59'
59'
59'
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 71'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
1
Герта
3
минуты: 1' - 71' / Германия. Бундеслига, 12 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:30
Гамбург
1 : 2
Ганновер-96
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 2
Айнтрахт
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:30
Кельн
0 : 1
Ганновер-96
38'
38'
38'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:30
38'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 0
Вердер
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 1
Ганновер-96
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 66'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 66' / Германия. Бундеслига, 7 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Ганновер-96
1 : 3
Штутгарт
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 72'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
1
Штутгарт
3
минуты: 1' - 72' / Германия. Бундеслига, 6 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
Аугсбург
2 : 0
Ганновер-96
89'
89'
89'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 4
Боруссия
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
2
Боруссия
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
Майнц
3 : 0
Ганновер-96
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Майнц
3
Ганновер-96
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 1
Байер
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
16:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
0
Байер
1
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Дармштадт
2 : 2
Ганновер-96
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
2
Ганновер-96
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур