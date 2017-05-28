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Лионель Месси
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Легкая атлетика
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Олимпиада
Коронавирус
Арнольд Мвуэмба
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
28.05.2017
28 мая 2017
вс
22:00
Лорьян
0 : 0
Труа
28.05.2017
28 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Лорьян
0
Труа
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
25.05.2017
25 мая 2017
чт
21:45
Труа
2 : 1
Лорьян
25.05.2017
25 мая 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Труа
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал