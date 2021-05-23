Джеймс Томкинс
№5
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Возраст
32
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 0
Кристал Пэлас
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 21:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
19.05.2021 19 мая 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:15
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
42'
42'
42'
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Лестер Сити
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе