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Коронавирус
Джеймс Томкинс
№5
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Возраст
32
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 0
Кристал Пэлас
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
21:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Арсенал
19.05.2021
19 мая 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Кристал Пэлас
3 : 2
Астон Вилла
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
3
Астон Вилла
2
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:15
Манчестер Сити
4 : 0
Кристал Пэлас
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
42'
42'
42'
14.01.2021
14 янв. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
2
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Лестер Сити
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Вест Хэм
1 : 1
Кристал Пэлас
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
был в запасе
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе