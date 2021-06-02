Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Эден Азар
Златан Ибрагимович
Карим Бензема
Россия
Англия
Италия
Испания
Франция
Польша
Словакия
Хорватия
Финляндия
Чехия
Швейцария
Химки
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Челси
Зенит
ЦСКА
Барселона
Рома
Ливерпуль
Краснодар
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Эрлинг Холанд
Химки
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Крис Гантер
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Рединг
Возраст
31
Рост
180
Вес
70
Рекордсмен по матчам за Уэльс – в марте 2021-го сыграл 100-й. Еще никто в истории этой сборной не доходил до сотни матчей. У Гиггза, например, вообще 64.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
англия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
Сезон:
2021
02.06.2021
02 июня 2021
ср
22:05
Франция
3 : 0
Уэльс
02.06.2021
02 июня 2021
ср
22:05
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Франция
3
Уэльс
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь