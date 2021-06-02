Крис Гантер №2 Защитник Подписаться

Команда Рединг

Возраст 31

Рост 180

Вес 70

Рекордсмен по матчам за Уэльс – в марте 2021-го сыграл 100-й. Еще никто в истории этой сборной не доходил до сотни матчей. У Гиггза, например, вообще 64.