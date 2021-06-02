Крис Гантер
№2
Защитник
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Команда
Рединг
Возраст
31
Рост
180
Вес
70
Рекордсмен по матчам за Уэльс – в марте 2021-го сыграл 100-й. Еще никто в истории этой сборной не доходил до сотни матчей. У Гиггза, например, вообще 64.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:05
Франция
3 : 0
Уэльс
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:05
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Франция
3
Уэльс
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь