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Антон Рудаков
№89
Защитник
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Команда
Торпедо
Возраст
32
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
78'
78'
78'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0
Сахалин
1
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тосно
1
Сахалин
0
был в запасе
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сахалин
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волга
3
Сахалин
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 1
Химик
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сахалин
0
Химик
1
был в запасе
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
Балтика
1 : 0
Сахалин
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1
Сахалин
0
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
06.07.2014
06 июля 2014
вс
19:00
Анжи
1 : 0
Сахалин
06.07.2014
06 июля 2014
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Анжи
1
Сахалин
0
был в запасе