Роман Панин
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
Краснодар
2 : 0
Иртыш
03.11.2010 03 нояб. 2010 ср 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Краснодар
2
Иртыш
0
был в запасе
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
минуты: 41' - 90'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Иртыш
1
Динамо
4
минуты: 41' - 90' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Балтика
2 : 1
Иртыш
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Балтика
2
Иртыш
1
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
минуты: 65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 12:00
Иртыш
1 : 0
Урал
06.10.2010 06 окт. 2010 ср 12:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Иртыш
1
Урал
0
был в запасе
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 13:00
Иртыш
1 : 1
Волга
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 13:00
минуты: 1' - 42'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Иртыш
1
Волга
1
минуты: 1' - 42' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
Химки
1 : 1
Иртыш
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 18:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Химки
1
Иртыш
1
минуты: 86' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 14:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 67' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 14:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Иртыш
2
Ротор
0
был в запасе
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 17:00
Мордовия
2 : 1
Иртыш
02.08.2010 02 авг. 2010 пн 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Мордовия
2
Иртыш
1
был в запасе
06.07.2010 06 июля 2010 вт 14:30
Иртыш
0 : 0
Краснодар
06.07.2010 06 июля 2010 вт 14:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Иртыш
0
Краснодар
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 17 тур
15.06.2010 15 июня 2010 вт 14:30
Иртыш
2 : 0
Балтика
15.06.2010 15 июня 2010 вт 14:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2
Балтика
0
минуты: 60' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010 12 июня 2010 сб 13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010 12 июня 2010 сб 13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010 01 июня 2010 вт 16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010 01 июня 2010 вт 16:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Урал
1
Иртыш
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
Волга
3 : 0
Иртыш
21.05.2010 21 мая 2010 пт 18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Волга
3
Иртыш
0
был в запасе
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010 13 мая 2010 чт 14:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Иртыш
02.05.2010 02 мая 2010 вс 11:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
СКА-Хабаровск
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 68' / Россия. Первый дивизион, 8 тур
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
Луч
1 : 1
Иртыш
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Луч
1
Иртыш
1
был в запасе
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 13:00
Иртыш
2 : 1
Авангард
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 13:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Иртыш
2
Авангард
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Первый дивизион, 5 тур