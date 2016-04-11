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Лионель Месси
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Коронавирус
Ираклий Логуа
№7
Нападающий
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Команда
Олимп-Долгопрудный
Возраст
29
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2012/2013
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
Армавир
1 : 0
Волгарь
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Армавир
1
Волгарь
0
был в запасе
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
Балтика
0 : 1
Армавир
27.03.2016
27 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0
Армавир
1
был в запасе