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Набиль Эль-Жар
№25
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
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2018/2019
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2012/2013
2011/2012
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Уэска
2 : 1
Леганес
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Уэска
2
Леганес
1
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Леганес
0 : 2
Эспаньол
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Леганес
0
Эспаньол
2
был в запасе
03.05.2019
03 мая 2019
пт
22:00
Севилья
0 : 3
Леганес
03.05.2019
03 мая 2019
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
0
Леганес
3
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:30
Леганес
0 : 0
Сельта
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леганес
0
Сельта
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:30
Вильярреал
2 : 1
Леганес
87'
87'
87'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:30
87'
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2
Леганес
1
был в запасе
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
22:00
Леганес
1 : 1
Реал
15.04.2019
15 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
1
Реал
1
был в запасе
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
21:30
Леганес
1 : 0
Вальядолид
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
1
Вальядолид
0
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
15:00
Хетафе
0 : 2
Леганес
30.03.2019
30 марта 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Хетафе
0
Леганес
2
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:45
Леганес
0 : 2
Жирона
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
0
Жирона
2
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:15
Атлетико
1 : 0
Леганес
09.03.2019
09 марта 2019
сб
18:15
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1
Леганес
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
04.03.2019
04 марта 2019
пн
23:00
Леганес
1 : 0
Леванте
04.03.2019
04 марта 2019
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леганес
1
Леванте
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
14:00
Леганес
1 : 1
Валенсия
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
1
Валенсия
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Леганес
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
3
Леганес
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
14:00
Леганес
3 : 0
Бетис
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
3
Бетис
0
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:30
Леганес
2 : 2
Эйбар
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Леганес
2
Эйбар
2
был в запасе
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
Леганес
1 : 0
Уэска
12.01.2019
12 янв. 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леганес
1
Уэска
0
был в запасе
04.01.2019
04 янв. 2019
пт
23:00
Эспаньол
1 : 0
Леганес
04.01.2019
04 янв. 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1
Леганес
0
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
18:15
Леганес
1 : 1
Севилья
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
18:15
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Леганес
1
Севилья
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
14.12.2018
14 дек. 2018
пт
23:00
Сельта
0 : 0
Леганес
14.12.2018
14 дек. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
0
Леганес
0
был в запасе
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
23:00
Леганес
1 : 1
Хетафе
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леганес
1
Хетафе
1
был в запасе
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