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Коронавирус
Джей Спиринг
№8
Полузащитник
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Команда
Блэкпул
Возраст
32
Рост
168
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Блэкпул
0 : 2
Рединг
55'
55'
55'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
0
Рединг
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
2
Блэкпул
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала