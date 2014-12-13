Хайме Гавилан
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:00
Кордоба
0 : 0
Леванте
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0
Леванте
0
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 21:00
Леванте
2 : 1
Альмерия
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 21:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2
Альмерия
1
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
Леванте
0 : 5
Реал
28'
28'
28'
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0
Реал
5
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 8 тур