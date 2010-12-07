Ли МакКаллох
№6
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Возраст
43
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
Бурсаспор
1 : 1
Рейнджерс
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бурсаспор
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
Рейнджерс
0 : 1
Манчестер Юнайтед
24.11.2010 24 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
Валенсия
3 : 0
Рейнджерс
02.11.2010 02 нояб. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Валенсия
3
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
29.09.2010 29 сент. 2010 ср 21:45
Рейнджерс
1 : 0
Бурсаспор
29.09.2010 29 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Бурсаспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Рейнджерс
90'
90'
90'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Манчестер Юнайтед
0
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур