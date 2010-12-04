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Коронавирус
ДаМаркус Бисли
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Ганновер-96
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
1
Ганновер-96
2
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 0
Фрайбург
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
3
Фрайбург
0
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 2
Гамбург
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
3
Гамбург
2
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:30
Майнц
0 : 1
Ганновер-96
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
0
Ганновер-96
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:30
Ганновер-96
0 : 4
Боруссия
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:30
минуты: 55' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
4
минуты: 55' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:30
Хоффенхайм
4 : 0
Ганновер-96
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
4
Ганновер-96
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Кельн
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
2
Кельн
1
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Бавария
3 : 0
Ганновер-96
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
3
Ганновер-96
0
был в запасе
01.10.2010
01 окт. 2010
пт
21:30
Ганновер-96
0 : 1
Санкт-Паули
01.10.2010
01 окт. 2010
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
0
Санкт-Паули
1
был в запасе
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Ганновер-96
4 : 1
Вердер
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
4
Вердер
1
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 0
Ганновер-96
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2
Ганновер-96
0
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 2
Байер
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
2
Байер
2
был в запасе