Джордан МакМиллан
№23
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Возраст
32
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
Бурсаспор
1 : 1
Рейнджерс
07.12.2010 07 дек. 2010 вт 22:45
минуты: 82' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бурсаспор
1
Рейнджерс
1
минуты: 82' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур