Дэн Гослинг
№4
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Возраст
31
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Олдхэм
1 : 4
Борнмут
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Олдхэм
1
Борнмут
4
минуты: 1' - 46' / Англия. Кубок, 1/32 финала