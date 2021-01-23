Джек Родуэлл
№26
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Возраст
30
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Плимут Аргайл
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Юнайтед
2
Плимут Аргайл
1
был в запасе