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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Коронавирус
Джек Родуэлл
№26
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Возраст
30
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Плимут Аргайл
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Юнайтед
2
Плимут Аргайл
1
был в запасе